Трюдо: разведка сообщила о случайной атаке Ирана на украинский Boeing

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что потерпевший крушение в аэропорту Тегерана украинский Boeing был случайно сбит иранской ракетой. Об этом глава канадского правительства рассказал в эфире телеканала CPAC.

По словам премьера Канады, данные разведки подтверждают версию о случайной атаке систем противовоздушной обороны Ирана на самолет «Международных авиалиний Украины».

Ранее сообщалось, что ракеты противовоздушной обороны Ирана могли по ошибке сбить украинский самолет.

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. В СНБО Украины заявляли, что на борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

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