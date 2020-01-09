Палата общин Великобритании одобрила соглашение о Brexit

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза одобрено британской палатой общин, сообщается на сайте парламента страны.

Сделку по Brexit подержали 358 депутатов, 234 проголосовали против.

После одобрения палатой общиной документ поступит на рассмотрение палаты лордов британского парламента. В случае принятия, он должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Если соглашение будет одобрено на всех уровнях, Великобритания покинет Евросоюз 31 января 2020 года.

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