Трамп заявил, что сомневается в неполадках у потерпевшего крушение украинского Boeing

Президент США Дональд Трам заявил, что сомневается, что причиной крушения украинского Boeing, потерпевший крушение в Тегеране, могли тать технические неполадки, сообщает CBS News.

«У меня есть подозрения на этот счет», — заявил Трамп.

Он назвал произошедшее трагедией при этом отметил, что «кто-то, на той стороне, мог ошибиться».

Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Иранская сторона заявила, что причиной, предварительно, стали неполадки.

JUST IN: President Trump on Ukrainian plane crash: "I have my suspicions... It's a tragic thing when I see that, it's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side." https://t.co/XFrqZJEPns pic.twitter.com/pm4npge5xV