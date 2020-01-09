Триполийские власти Ливии положительно оценили российско-турецкое заявление
Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, которые направлены на поиск решения конфликта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что президентский совет правительства национального согласия следил за встречей между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и России Владимиром Путиным, которые согласовали единую позиция по Ливии.
«Президентский совет высоко ценит и приветствует усилия дружественных государств для поиска решения кризиса», — говорится в заявлении.
Ранее Путин и Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января. Переговоры между президентами состоялись 8 января в Стамбуле.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин и Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января