Триполийские власти Ливии положительно оценили российско-турецкое заявление

Триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, которые направлены на поиск решения конфликта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что президентский совет правительства национального согласия следил за встречей между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и России Владимиром Путиным, которые согласовали единую позиция по Ливии.

«Президентский совет высоко ценит и приветствует усилия дружественных государств для поиска решения кризиса», — говорится в заявлении.

Ранее Путин и Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января. Переговоры между президентами состоялись 8 января в Стамбуле.

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