Постпред Ирана при ООН заявил о завершении военных действий за месть Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, будет ли Тегеран принимать новые военные действия в отношении США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все действия Ирана были пропорциональны убийству генерала КСИР Касема Сулеймани, они завершены.

«Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — добавил Тахт-Раванчи.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. После этого парламент Ирака одобрил резолюцию с просьбой о выводе войск США. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении «Иранского режима».

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