Трамп заявил, что «все хорошо» после атаки Ирана на базы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на военные объекты США в Ираке «все хорошо». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» — заявил Трамп.

Глава США отметил, что в настоящий момент ведется оценка нанесенного ущерба, и пообещал сделать официальное заявление утром 9 января.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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