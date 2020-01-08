Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
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Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана. Об этом спикер написала на своей странице в Twitter.
Пелоси отметила, что США должны обеспечить безопасность военных и потребовать от Ирана прекращения насилия.
«Америка и весь мир не могут позволить себе войну», — написала спикер.
Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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