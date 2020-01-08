Пушков: Россия не намерена ратифицировать договор о границе с Эстонией
close
Россия не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом написал на своей странице в Twitter.
По словам Пушкова, российская сторона не намерена ратифицировать договор, пока в эстонском парламенте не забудут о Тартуском мирном договоре 1920 года, согласно которому часть российских территорий принадлежит Эстонии.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эстония не намерена ратифицировать договор о границе в РФ