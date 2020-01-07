Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы. Об этом он сказал Bild.

Украинской стороне следует искать альтернативные варианты Минским договоренностям. Министр считает, что помочь стране с неподконтрольными территориями может, например, миротворческая миссия.

«Это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса», — добавил Пристайко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ЕС оценили обмен пленными между Донбассом и Киевом

— Путин оценил обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом в разговоре с Макроном

— Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом