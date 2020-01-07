В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Лидера спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ликвидировали из-за готовящегося им покушения на американских военных и дипломатов. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

Он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «самообороной» страны и уточнил, что авиационный удар был спланирован. По его мнению, такой шаг был необходим для предотвращения убийств и кровопролития.

«Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — добавил он.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Во вторник, 7 января, он был похоронен в Иране.

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