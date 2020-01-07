Путин подарил мечети Дамаска коран XVII века

Российский президент Владимир Путин во время посещения сирийского Дамаска и одной из старейших мечетей мира подарил храму коран XVII века. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря политика Дмитрия Пескова.

Во время посещения мечети, известной как Большая мечеть Дамаска, Путина сопровождал его сирийский коллега Башар Асад. Когда они зашли в мечеть, то директор музея мечети провел им экскурсию.

В свою очередь, президент России подарил мечети коран XVII-го века, заключил Песков.

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