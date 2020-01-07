В МИД России обвинили США в сокрытии ошибок выдуманными факторами

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в постоянных попытках скрыть свои ошибки посредством придумывания «внешних факторов». Об этом она сказала в интервью радио kp.ru.

По ее мнению, американские высокопоставленные политики уже много лет скрывают свои ошибки «некими внешними факторами». Также Захарова считает, что многие из них изначально создают провокации, которые впоследствии приписываются этим «внешним факторам».

«Ошибки, которые совершались, прикрывались и оправдывались этим набором внешних факторов», — подытожила Захарова.

Она отметила, что США часто обвиняли Россию «во всех бедах» и другие страны, в частности, Китай и ряд стран Ближнего Востока.

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