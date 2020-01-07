Путин увидел признаки возрождения мирной жизни в Дамаске

Прибывший в Сирию президент России Владимир Путин сообщил своему коллеге Башару Асаду, что на улицах Дамаска заметна мирная жизнь. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В ходе встречи президенты обсудили сделанную работу по восстановлению территориальной целостности страны и другие темы. По словам Пескова, Путин отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом видны признаки возрождающейся мирной жизни.

В свою очередь, Асад поблагодарил Путина за визит, а также за вклад российской стороны в борьбу с терроризмом и в восстановление мирной жизни в стране

По данным Пескова, Путин планирует посетить еще несколько объектов в Сирии.

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