Эстония не намерена ратифицировать договор о границе в РФ

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, позиция коалиции заключается в том, что они «не будут продвигаться с ратификацией пограничного договора», который был подписан в 2014 году.

По словам политика, даже если РФ первой ратифицирует его, Эстония не следует этого делать.

Он отметил, что если Эстония заключит новый договор о границе и откажется от территорий Ивангорода и Печорского района, которые отошли к ней по Тартускому мирному договору, это будет иметь» огромные юридические последствия».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спикер парламента Эстонии раскритиковал президента за приглашение Путина