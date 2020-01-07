Иранский парламент приравнял Пентагон к террористам

Иранский парламент единогласно принял законопроект, по которому Армия Саединенных Штатов равно как и Пентагон признаются террористическими организациями. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Один из пунктов данной инициативы гласит, что власти Ирана обязаны выделить силам специального назначения «Кудс» €200 млн из Фонда национально развития страны.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.