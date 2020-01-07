Hill: Трамп предложил Австралии помощь в борьбе с лесными пожарами

Американский лидер Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, и предложил помощь в борьбе с пожарами в стране. Об этом сообщает Hill со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель ведомства отметил, Трамп выразил глубокое сочувствие пострадавшим, а также соболезнования пожарным и другим погибшим.

В Австралии из-за стихийного бедствия выгорели уже миллионы гектаров земли. В пожарах за последние месяцы погибли 17 человек. Огонь уничтожил около тысячи домов. По некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В отдельных местах сила пожара и густота дыма не позволяют тушить их с воздуха. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье страны проходит масштабная эвакуация.