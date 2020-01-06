Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте главы Соединенных штатов Дональда Трампа. Заявление Болтона опубликовано на его сайте.
По словам экс-советника, он готов дать показания, если сенат конгресса США вызовет его по повестке.
Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США, контролируемая Демократической партией, поддержала импичмент президента. В дальнейшем дело должно поступить на рассмотрение сената, который контролируется республиканцами.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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