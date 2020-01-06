Глава МИД Ирана предсказал скорый конец присутствия США в Западной Азии

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Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о скором конце присутствия США в Западной Азии. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

В своей публикации Зариф обратился напрямую к президенту США Дональду Трампу.

«Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И считаете ли вы до сих пор, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа?», — написал министр.

Также Зариф подчеркнул, что «конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался».

К публикации глава иранского МИД прикрепил фотографии с церемонии прощания с убитым генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.

3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани. В ответ в Тегеране заявили, что готовят удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса.

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