Иракский богослов ас-Садр призвал шиитов объединиться

Влиятельный иракский богослов Муктада ас-Садр призвал шиитов поддержать Иран, объединившись в международный альянс, передает «Интерфакс».

Он также призвал закрыть американское посольство в Багдаде и к бойкоту товаров из США.

Заявление ас-Садра появилось вскоре после того, как власти Ирака решили вывести с территории страны все иностранные войска. Данную резолюцию богослов назвал «жалким ответом» на нарушения иракского суверенитета со стороны Соединенных Штатов.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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