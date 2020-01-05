Поклонская готова стать послом России в Киеве

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявила о готовности занять пост российского посла на Украине, сообщает РИА Новости.

По словам Поклонской, она готова принять подобное предложение «с большой ответственностью», если оно поступит.

Также депутат назвала Россию и Украину своими родными странам, между которым должен установиться мир.

Ранее Наталья Поклонская выражала надежду на восстановление дипломатических отношений между государствами и возвращения российского посла в Киев.

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