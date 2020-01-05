СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане

Украинский президент Владимир Зеленский уехал с семьей на отдых в Оманский залив. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Зеленский отдыхает недалеко от столицы Омана города Маската.

По данным СМИ, лидер Украины выбрал для отдыха один из самых дорогих районов в регионе, где стоимость президентского люкса достигает €4 тыс. за ночь.

Издание также показало снимки украинского президента на фоне пальм и фотографии отеля.

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