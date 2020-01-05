Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа
Представляющий интересы США посол Швейцарии был вызван в иранский МИД в связи с заявлениями американского президента Дональда Трампа о готовности США к ракетному удару по территориям Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Тегеран также выразил протест в связи со словами главы Белого дома.
В диппредставительстве враждебные угрозы нападения на исторические объекты назвали «военным преступлением» и «нарушением международного права».
В иранском МИД также указали на готовность руководства страны ответить на любые угрожающие безопасности страны действия.
Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован генерал КСИР Касем Сулеймани.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп пригрозил Ирану оружием в $2 трлн
— Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах
— Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране