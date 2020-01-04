Канцлер Австрии назвал убийство Сулеймани «реакцией» Вашингтона на поведение Тегерана

Австрийский канцлер Себастьян Курц прокомментировал американский ракетный удар в Багдаде, в результате которого погиб генерал КСИРА Касема Сулеймани. Об этом сообщает Bild.

По его мнению, американская операция была «реакцией» на иранские действия в настоящем и прошлом. Он также рассказал о нападении на дипломатов США, а также учреждения страны.

Кроме того, канцлер Австрии отметил, что дипломатия является единственным способом избежать дальнейшего обострения ситуации в регионе.

Курц подчеркнул, что наибольшей опасности подвержен Израиль, который оказался «центре напряженности». Политик также добавил, что Вена всегда открыта для проведения переговоров, особенно по ядерному соглашению.

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