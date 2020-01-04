Советник Трампа назвал причину убийства Сулеймани

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Советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «самообороной» страны, передает Reuters.

По его словам, авиационный удар был спланирован. Он был необходим для предотвращения убийств и кровопролития.

«Это было оборонительное действие», — пояснил О'Брайен.

По данным советника президента, Сулеймани помышлял о нападении на американских военных в стране через своих подручных или боевиков.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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