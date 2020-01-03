Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп обвинил Сулеймани в совершении терактов, сказав, что смерть невинных людей была его «нездоровой страстью».

По мнению американского лидера, иранский генерал совершал теракты в целях дестабилизации Ближнего Востока на протяжении последних 20 лет.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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