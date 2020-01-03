Первый президент Украины назвал жителей страны «нацией без ДНК»

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна разделена на три части, а украинцы являются нацией без ДНК, которая не может найти общего корня, передают украинские СМИ.

По его мнению, страна имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр, с разными историческими корнями, разной ментальностью и разной исторической памятью.

Кравчук выразил убежденность, что Украина не может объединиться, потому что расходятся интересы разных ее частей.

«Мы страна разных интересов», — считает бывший глава государства.