МИД Ирана вызвало посла Швейцарии после убийства генерала Касема Сулеймани

МИД Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране, представляющего интересы Вашингтона, после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал актом международного терроризма убийство Сулеймани. Он также заявил, что Соединенные Штаты «несут ответственность за все последствия своего преступного авантюризма».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил трехдневный траур в связи с убийством генерала.

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