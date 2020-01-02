Трамп намекнул Эрдогану на осложнение ситуации в Ливии из-за вмешательства Турции

Президент Соединенных Штатов созвонился с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом на фоне разрешения парламента Турции отправить в Ливию войска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В телефонном разговоре стороны обсудили ситуацию в Идлибе и Ливии.

Во время диалога Трамп сказал Эрдогану, что иностранное вмешательство только усложнить ситуацию в Ливии.

Также президенты согласились с необходимостью деэскалации в Идлибе.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит ПНС во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халиф Хафтар.

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