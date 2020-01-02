Новое правительство Австрии выступило за смягчение антироссийских санкций
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Будущее коалиционное правительство Австрии и канцлер Себастьян Курц прописали в программе планы по смягчению санкционного давления на Россию, передает ТАСС
«Австрия соблюдает санкции ЕС в отношении России в соответствии с европейским консенсусом», — говорится в документе.
В рабочей программе будущего правительства отмечается, что кабмин рассмотрит постепенную отмену антироссийских санкций, если Россия со своей стороны выполнит пункты Минских соглашений.
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