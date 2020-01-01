Помпео перенес визит на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео перенес визиты, запланированные на начало января. Об этом сообщается заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус, передает РИА «Новости».

Помпео планировал посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

«Ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вскоре будут назначены новые даты для визита.

Ранее сообщалось, что визит госсекретаря США Майкла Помпео, который был запланирован на 5-6 января, переносится на более поздний срок.

31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.

Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.

Акции протеста у американского посольства начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

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