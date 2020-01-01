В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Пользователи социальных сетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали перед поздравлением действующего главы государства Владимира Зеленского.

Экс-президент говорил, что продолжит защищать «армию, мову, веру», и не позволит «нас сломать».

В сети речь высмеяли — многие пошутили, что Порошенко повторяет за Зеленским, кто-то отметил, что ему пора успокоиться, кто-то назвал происходящее «жалким зрелищем».

Ранее сообщалось, что на Украине два телеканала «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение экс-президента страны Петра Порошенко. Ровно в полночь оба канала вывели в эфир двухминутный ролик с Порошенко, его супругой Мариной и нардепами от «Европейской солидарности». После этого в эфир было запущено поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского.

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