Помпео высказался насчет штурма посольства США в Багдаде
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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал на своей странице в Twitter штурм посольства США в Багдаде.
В публикации он написал, что нападение организовано террористами Абу Махди аль-Мухандис и Каис аль-Хазали.
Он также добавил, что им помогали иранские подручные Хади аль-Амари и Фалех аль-Файяд.
Акции протеста у здания дипломатической миссии начались после похорон погибших при ударах США. Протестующие пытались штурмовать главные ворота посольства, однако их оттеснили.
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