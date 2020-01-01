Помпео высказался насчет штурма посольства США в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал на своей странице в Twitter штурм посольства США в Багдаде.

В публикации он написал, что нападение организовано террористами Абу Махди аль-Мухандис и Каис аль-Хазали.

Он также добавил, что им помогали иранские подручные Хади аль-Амари и Фалех аль-Файяд.

Акции протеста у здания дипломатической миссии начались после похорон погибших при ударах США. Протестующие пытались штурмовать главные ворота посольства, однако их оттеснили.

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