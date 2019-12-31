Госдеп пообещал защищать американцев в Ираке

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12893594: 1

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупредил руководство Ирака о готовности США защищать американцев на иракской территории, передает «Интерфакс».

По словам представителя Госдепа Морган Ортагус, Помпео обсудил это в ходе телефонных переговоров с президентом и премьером Ирака.

В Госдепе отметили, что власти Ирака обещали обеспечить безопасность американских дипломатов, а также принадлежащих США объектов в стране.

31 декабря сотни демонстрантов, ранее похоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, попытались взять штурмом штурмом посольство США в Багдаде.