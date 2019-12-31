Трамп отреагировал на штурм посольства США в Багдаде

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что за организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран.

В своей публикации он написал, что в данный момент Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Он добавил, что за это они понесут полную ответственность.

Затем Трамп выразил надежду на то, что Ирак использует свои силы, чтобы защитить посольство.

До этого стало известно, что протестующие в Багдаде подожгли забор американского посольства в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению.