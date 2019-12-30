В Раде сочли возвращение пленных украинцев «победой государства»
Спикер Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что возвращение пленных украинцев из Донбасса является «победой государства». Об этом он написал в своем Facebook.
Он отметил, что 76 граждан Украины находятся «дома».
«Важная победа государства накануне Нового года», — написал Разумков.
Ранее в Донбассе 29 декабря, в воскресенье состоялся первый за два года обмен пленными. На подконтрольную Украине территорию было возвращены 76 человек. В свою очередь Донбассу передали 124 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Киеве подвели итоги обмена пленными
— 25 невозвращенцев: Украина и Донбасс завершили обмен
— Зеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев