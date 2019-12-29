Биограф рассказал о симпатии Путина к Германии

Президент России Владимир Путин «влюблен» в культуру и историю Германии, заявил автор биографии российского лидера, политолог и журналист Александр Рар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рар отметил, что еще в должности заместителя мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин способствовал развитию отношений с Германией, поддерживал немецкие компании, что поспособствовало улучшению экономического положению Санкт-Петербурга.

Кроме того, действующий глава России учил немецкий язык, изучал Германию, подчеркнул биограф.

«Это была своего рода романтическая любовь к немецкой культуре и истории, большое понимание и симпатия к этой стране», — заявил Рар.

Биографическая книга Александра Рара «Владимир Путин. «Немец» в Кремле» вышла в 2000 году в Германии.

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