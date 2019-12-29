Путин и Меркель обсудили по телефону обмен пленными в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе переговоров представители стран обсудили ситуацию в Ливии и указали на необходимость наращивания усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН.

Кроме того, Меркель заявила о намерении в дальнейшем продолжать поддержку газового проекта «Северный поток — 2».

Также в Путин и немецкий канцлер обсудили обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР и дали этому событию позитивную оценку.

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