МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент

В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

Так, 42-й департамент будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, что также относится к борьбе с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях. Кроме того, будут разрабатываться и согласовываться меры по информационной безопасности в сферах международного сотрудничества и международных отношений.

Отмечается, что подразделение будет подготавливать предложения по осуществлению нормативной базы сотрудничества «с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности».