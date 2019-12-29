Мадуро объявил врагом Венесуэлы президента Колумбии

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РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что лидер Колумбии Иван Дуке является национальным врагом, так как Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мадуро, Дуке является врагом Венесуэлы.

«Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <...> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал президент Венесуэлы. Он отметил, что Дуке пытался осуществить государственный переворот в стране.

Кроме того, Мадуро призвал военных и народных ополченцев в штатах, которые граничат с Колумбией, соблюдать готовность и бдительность. Президент добавил, что не позволит пройти колумбийской олигархии в страну.