Президента Австрии пригласили в Москву на празднование годовщины Победы
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил приглашение посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Вене Дмитрия Любинского.
«75-летие Победы будет во многом определять нашу работу в будущем году. Мы к этому готовимся», — сказал дипломат.
В канцелярии лидера Австрии также подтвердили получение приглашения.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
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