Земан может отменить визит в Москву из-за позиции России по событиям 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил о возможной отмене визита 9 мая 2020 года на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию в августе 1968 года, передает ТАСС.

Уточняется, что Земан назвал «абсолютной наглостью» реакцию МИД России на закон об объявлении 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора.

Данную реакцию у чешского лидера вызвал комментарий российского МИД о том, что недавнее принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками ВД в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами.

Там отметили, что с «большим разочарованием» узнали о принятом законе, так как данный подход противоречит договоренностям от 1993 года, согласно которым стороны заявили о желании «подвести черту под тоталитарным прошлым».