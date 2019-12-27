Зеленский подписал новый избирательный кодекс
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс, сообщается на сайте Верховной рады Украины.
Законопроект избирательного кодекса с открытыми региональными списками был подписан Зеленским после доработки.
Ранее проект нового кодекса уже направлялся на подпись президенту, однако Зеленский счел некоторые его положения противоречащими конституции страны и отправил документ на доработку.
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