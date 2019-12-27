Кремль не получил ответ на приглашение на юбилей Победы от Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын не ответили на приглашение на празднование юбилея Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, не все ответили на приглашения, однако на данный момент сформирована «очень представительная делегация».

Пресс-секретарь не ответил на вопрос о том, было ли направлено приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что данная информация требует уточнения.

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