Парламент Черногории утвердил закон о вероисповедании

Черногорский парламент поддержал спорный закон о религиозных объединениях, который вызвал протесты 26 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заседание.

Рассмотрение документа длилось с обеда до ночи. Депутаты в полупустом зале отклонили все поправки, которые предложила оппозиция. В результате во время голосования за принятие закона проголосовал 45 депутатов.

Стоит отметить, что этот закон вызвал волну протестов верующих и священников. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона о вероисповедании начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви. Протестующие же призывают подписать договор с СПЦ, отказаться от изъятия ее имущества и вернуть или компенсировать изъятое прежде.

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