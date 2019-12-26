Политолог: позиции «Единой России» укрепились

«Единая Россия» в этом году чувствовала себя намного увереннее, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя итоги, с которыми партия подошла к концу года.

«Поскольку на выборах высших должностных лиц было достаточное число представителей «Единой России», все они одержали победу. Более того, по итогам тот же [Владимир] Владимиров возглавил региональное отделение партии и доказал, что он является главным политическим лидером в Ставропольском крае.

И надо сказать, что на фоне серьезных неудач и турбулентностей 2018 года, связанных с пенсионной реформой, поражением нескольких кандидатов провластных губернаторов, 2019 год стал годом намного более успешным и рейтинг партии вырос, стабилизировался на уровне 35%.

На всех выборах всех уровней «Единая Россия» смогла добиться убедительной победы. На выборах в законодательное собрание «Единая Россия» получила 71% мандатов, это на 11% больше, чем в 2018 году. В трех регионах в прошлом году «Единая Россия» вообще не смогла победить, то есть заняла второе или третье место. В четырех регионах - набрала меньше 50% мандатов. В этом году, кроме Хабаровского края, по понятным причинам - там находится выходец из ЛДПР, который оккупировал часть властной вертикали, - партия набрала везде больше 50% (в 12 регионах из 13). И в таких сложных регионах, как Алтай, партия тоже смогла набрать большинство.

Вишенкой же на торте, является недавняя победа Алексея Лемина на выборах мэра Абакана. Он был, конечно, представителем команды покойного главы города, но при этом он не скрывал, что он единоросс, то есть шел, что называется, с открытым забралом под флагом «Единой России».

И Хакасия, которая только-только проголосовала за кандидата от КПРФ, теперь, судя по всему, отворачивается от коммунистов и голосует за проверенных управленцев из «Единой России».

В общем и целом, надо сказать, что у партии ситуация выправилась. Нельзя говорить, что она кардинально улучшилась, как это было в том же 2007, 2008 годах или 2014, 2016-ом. Но как бы там ни было, позиции партии укрепились, и она чувствует себя намного увереннее», — отметил Данилин.