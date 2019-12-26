Додон принял приглашение Путина отпраздновать День Победы в Москве
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Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление молдавского лидера.
«Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду», — подтвердил Додон.
Он также отметил, что в торжествах в честь ВОВ примет участие почетный караул президента Молдавии.
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