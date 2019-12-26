Опрос: 22% россиян хотели бы отпраздновать с Путиным Новый год

Россияне назвали президента России Владимира Путина политиком года и хотели бы пригласить его к себе домой на новогоднее застолье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отмечается, 22% россиян ответили, что именно Путина хотели бы увидеть у себя дома, 12% — лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, 4% — премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В списке популярных политиков также оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, за них проголосовали по 3% респондентов, еще 2% хотели бы встретить Новый год в компании лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

При этом 47% россиян не хотели бы видеть в своих домах ни одного политика, еще 11% затруднились дать ответ.

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