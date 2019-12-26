Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина

close
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Denis Balibouse/AP

Европа «впустую потратила время», отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления в бундестаге в 2001 году российский лидер говорил, что Россия является европейским государством.

Путин призвал страны Евросоюза к равноправному сотрудничеству с целью обеспечения европейской и мировой безопасности.

«Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», — заявила Кнайсль.

По словам Кнайсль, озвученные Путиным предложения были шагом вперед для европейского сообщества.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Вдохновляет»: экс-глава МИД Австрии о разговорах с Путиным

Экс-глава МИД Австрии рассказала об отношении к россиянам