Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина

Европа «впустую потратила время», отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления в бундестаге в 2001 году российский лидер говорил, что Россия является европейским государством.

Путин призвал страны Евросоюза к равноправному сотрудничеству с целью обеспечения европейской и мировой безопасности.

«Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», — заявила Кнайсль.

По словам Кнайсль, озвученные Путиным предложения были шагом вперед для европейского сообщества.

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