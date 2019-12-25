В Кремле не согласны с заявлением Лукашенко об этапе «раздорожья»

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласились со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По мнению Пескова, состоявшиеся накануне переговоры в Сочи и Санкт-Петербурге говорят об обратном.

Он также подчеркнул, что в России очень серьезно относятся к любым заявлениям главы Белоруссии, а также тщательно знакомятся с ними.

Представитель Кремля сказал, что в данный момент страны обсуждают различные вопросы, в том числе касательно дорожных карт, связанных с процессом интеграции двух государств. По его мнению, это — вопрос экономической и коммерческой целесообразности. Работа в этой сфере продолжается.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя такого не должно быть после многих лет дружбы.