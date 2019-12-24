Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом пишет ТАСС.

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя», — прокомментировал Путин запись в дневнике польского посла в Германии 1930-х годов.

Лидер также признался, что во время знакомства с архивными документами той эпохи, он пришел в ужас от способов решения «еврейского вопроса» в Польше. По его словам Гитлер, обсуждая эту тему, сообщил министру иностранных дел, а затем послу Польши в Германии о своей идее выслать евреев в Африку, в колонии.

«Вы представляете, 1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание! На уничтожение!» — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что польский посол написал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши следующее: «Когда я его услышал... я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».

Эти слова глава государства произнес на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.